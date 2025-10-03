Steve Jobs'un kızı hem adıyla hem güzelliğiyle gündemde

Apple’ın efsanevi kurucusu Steve Jobs’un en küçük kızı Eve Jobs, hem ismiyle hem de zarif güzelliğiyle gündemde.

Moda dünyasının yükselen yıldızlarından olan genç isim, geçtiğimiz günlerde Moda Haftası’nda objektiflere yansıdı.

Binicilik sporundaki başarılarıyla tanınan 1998 doğumlu Eve Jobs, aynı zamanda modellik alanındaki çıkışıyla da adından söz ettiriyor.

Küçük yaşlardan itibaren at binmeye tutkuyla bağlı olan Jobs, binicilikte de dikkatleri çekiyor.

KIZINA "HAVVA" ADINI VERDİ

Steve Jobs'ın kızı için seçtiği isim ise oldukça özel.

"Eve Jobs", Tevrat’ta ve İncil’de "Havva" (Eve), ilk kadındır ve Adem ile birlikte yasaklanan "Elma"yı (Apple) yemiştir.

Jobs, bir bakıma ilk günahın sembolü olan elmayı, teknolojiyle dünyaya yeniden armağan etti.

Kızına verdiği Eve ismi ise bu hikâyeyi tamamlayan zarif bir ayrıntı gibi duruyor.