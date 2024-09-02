Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras'ın son halini görenler tanıyamadı! Yıllar hiç yaramamış... Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Sultan filminde yer alan oyuncular değişimleriyle şaşırtmaya devam ediyor. Filmde Kemal karakterine hayat veren Bulut Aras'ta değişimiyle görenleri şaşırttı. İşte, Bulut Aras'ın son hali...

Editör: Seda Yeşilyurt

Türk sinemasının efsane yapımlarından biri olan ve Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda oturduğu Sultan filmi her izlenildiğinde aynı etkileri yaratmaya devam eden nadir yapımlar arasında yer alıyor.

Başrolünde Türkan Şoray'ın yer aldığı Sultan filminde yer alan oyuncuların yıllar içinde geçirdikleri değişimler görenleri şaşırtmayı başarıyor.

Değişimiyle merak edilen oyuncular arasında yer alan ve Kemal karakterine hayat veren Bulut Aras son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Şimdilerde ekranlardan uzak ve sakin bir hayat yaşayan Aras'ın son halini görenler "yıllar yaramamış", "yaşlanmış be" gibi yorumlarda bulundu.

İŞTE BULUT ARAS'IN SON HALİ...

BULUT ARAS KİMDİR?

15 Mart 1953'te Denizli'nin Yukarışamlı köyünde 10 çocuklu bir ailede doğan Bulut Aras, çocuk yaşlarda pamuk tarlalarında ırgatlık yaparak iş hayatına atılmış. Denizli Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

1976 yılında "Hain" filmi ile sinema oyunculuğuna adım attı. Aras, daha sonra Ertem Eğilmez'in talimatı üzerine Arzu Film'e çağrıldı ve yaklaşık olarak 50 filmde rol aldı.