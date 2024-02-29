Sunucu Ali İhsan Varol dolandırıldı Kelime Oyunu isimli yarışma programıyla tanınan sunucu Ali İhsan Varol, dolandırıldığını açıkladı. Varol yaptığı paylaşımda takipçilerine seslenerek, "Biz yandık siz yanmayın" dedi.

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Dolandırıcıların kurbanı olan vatandaşlar zaman zaman gündem oluyor.

Ancak durum bu sefer biraz farklı.

Kelime Oyunu yarışması ile tanınan sunucu Ali İhsan Varol, dolandırıldığını duyurdu.

Takipçilerine de seslenen ünlü sunucu, "Biz yandık siz yanmayın" diyerek uyarıda bulundu.

"Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor"

Ali İhsan Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayı şöyle anlattı: