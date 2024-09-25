Survivor 2025 başvuruları başladı! İşte başvuru ekranı: Yeni konsept, yeni isimler... Şimdilerde MasterChef'in yayınlandığı TV8'de Survivor için geri sayım başladı. Yarışmaya başvurmak isteyenler için Survivor 2025 başvuru ekranı açıldı. İşte adayların yapması gerekenler...

Yağmur Dinç

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yapımcılığını üstlendiği Survivor için nefesler tutuldu.

Şimdilerde MasterChef 2024 heyecanının yaşandığı kanalda, fenomen yarışma için geri sayım başladı.

Ünlüler ve Gönüllüler konsepti ile devam etmesi beklenen Survivor 2025 için başvurular duyuruldu.

Ocak ayında başlaması öngörülen Survivor 2025 için başvuru tanıtımı yayınlandı.

SURVİVOR 2025 BAŞVURU FORMU

Survivor başvuru formu, aşağıdaki alanlardan oluşacak. Bu alanları eksiksiz doldurup gönderen kişiler, sonraki aşama için değerlendirmeye tabi tutulabilecek.

Adınız (*)

Soyadınız (*)

Cinsiyetiniz (*)

E-posta Adresiniz (*)

Boyunuz : (*)

Kilonuz : (*)

İş Telefonunuz

Ev Telefonunuz (*)

Cep Telefonunuz (*)

Yaşadığım Şehir (*)

Semt :

Doğum Tarihiniz (*)

Doğum Yeriniz:

Sorulduğu Zaman Nereliyim Diyorsunuz

Mesleğiniz nedir? (*)

En Son Bitirdiğiniz Okul Adı Ve Bölümü

En Son Bitirdiğiniz Okul Adı Ve Bölümü

Medeni Durumunuz

Çocuğunuz Var Mı?

Varsa Kaç Çocuğunuz Var?

Daha önce survivorlardan hangi yarışmacıyı kendinize yakın buluyorsunuz? Neden?

Sigara kullanıyormusunuz? Kullanıyorsanız sıklık derecesini yazınız.

Hangi sporları yapıyorsunuz?Profesyonellik derecesini açıklayınız.

Ciddi herhangi bir sağlık probleminiz, düzenli alınması gereken bir ilaç ve alerjiniz var mı?

Yüzme biliyor musunuz? Derecesini yazınız .

Survivor'a neden katılmak istiyorsunuz ?

Survivor'a katılmak için hangi özelliklerinize güveniyorsunuz ?

Üç kelime ile kişiliğinizi tarif ediniz.

Survivor'a yarışmacı olarak katılma şansı elde ederseniz en az ve en çok neden zorlanacağınızı düşünüyorsunuz ?

Kazanırsanız ödülü ne için harcamayı düşünüyorsunuz ? (*)

Bugüne kadar yaptığınız en büyük çılgınlık nedir ?

Bugüne kadar başınıza gelen en talihsiz olay nedir ?

Bugüne kadar başınıza gelen en güzel olay nedir ?

Kendiniz ile ilgili anlatabileceğiniz en ilginç şey nedir ?

Survivor'a başvuran veya katılan başka kimseyi tanıyormusunuz ?Yakınlığığınız nedir?İsimlerini yazınız.

Başvurduğunuz yada katıldığınız başka televizyon programları var mı?Varsa neler ?

İlk fotoğrafınız

Boydan fotoğrafınız (ilkinden farklı)

Videonuz (Max: 100 MB ve mp4 olmalıdır) (*)