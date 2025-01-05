Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı belirlendi

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025'te, üst üste kaybedilen üç dokunulmazlık oyununun ardından Gönüllüler takımı, zor bir haftayla karşılaştı.

Bu hafta, kadınlar eleme haftası olarak belirlenmişti ve bu nedenle takımın dört kadın yarışmacısı Dilşah, Kübra, Göksu ve Tuğba, eleme potasına girmek zorunda kaldı.

Gönüllüler takımı için bu durum, takım içindeki dengelerin sarsıldığı ve stratejilerin yeniden gözden geçirildiği bir döneme işaret etti.

GÖNÜLLÜLERİN ZORLU HAFTASI

Her yarışmacı, ada hayatında kalmak ve hayallerini sürdürmek için sonuna kadar savaşmak zorunda kaldı.

Yarışmanın bu kritik aşamasında, potadaki her bir yarışmacı için strateji ve dayanıklılık sınavı başladı.

Survivor 2025'te, Gönüllüler takımı üç dokunulmazlık oyununu kaybetti ve dört kadın yarışmacı eleme potasına girdi: Dilşah, Tuğba, Kübra ve Göksu.

KÜBRA İLK VEDA EDEN YARIŞMACI OLDU

İlk düellolarda Tuğba ve Dilşah galip gelerek potadan çıktı.

Kübra ve Göksu arasındaki final düellosunda, Kübra 4-1 öne geçmesine rağmen Göksu skoru 4-4'e getirdi.

Son oyunu kazanan Göksu oldu ve böylece Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı Kübra Avcı oldu.