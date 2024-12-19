Survivor All Star 2025 ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı duyurdu...

Hüseyin Topuz

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım başladı.

Bu yıl All Star sezonu olarak düzenlenecek Survivor All Star 2025 izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile Survivor All Star 2025'in ne zaman başlayacağını duyurdu.

Programın hayranları Survivor All Star 2025'in başlayacağı tarihi büyük bir heyecanla beklemeye başladı.

Birbirinden başarılı isimlerin yer alacağı Survivor All Star 2025 büyük heyecana sahne olacak.

Peki, Survivor All Star 2025 ne zaman başlıyor? İşte yanıtı...

Survivor All Star ne zaman başlıyor?

Survivor All Star 2025 yeni sezonuyla 1 Ocak 2025 Çarşamba günü TV8'de başlıyor.