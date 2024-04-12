Survivor All Star'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ödül oyununda 1 milyon lira için karşı karşıya geldi.
Programda Yiğit Poyraz'ın yarışmaya veda etmesinden sonra bir türlü kendine gelemeyen mavi takım son dokunulmazlık oyununda şansızlıklarını kırmıştı.
Mavi takım havayı yakalamasıyla beraber ödül oyununa da çok iyi başladı.
Kırmızı takım farkı kapatamadı
Kırmızı takım 7-0'ın ardından kendine gelse de farkı kapatmayı başaramadı.
Mavi takım 12-5'lik skorla ödülün sahibi oldu.
Öte yandan ödül oyununda kozlarını paylaşan iki takım da kazanmak için varını yoğunu ortaya koydu.
Mavi takım 1 milyon TL'lik ödülü kaptı
Avatar Atakan’la yarışan Furkan Kızılay oyunda sakatlandı.
Etabı alan Kızılay, arkadaşlarına "Ayağım çok kötü ne olur beni bir daha çıkarmayın" dedi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış