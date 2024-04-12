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Survivor All Star'da 1 milyon TL’yi kazanan takım belirlendi

Survivor All Star'da 1 milyon TL’yi kazanan takım belirlendi Survivor All Star'da 1 milyon TL'lik ödül için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Ödül oyununun sahibi ise mavi takım oldu.