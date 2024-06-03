Survivor All Star'da biri daha gitti Survivor All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Düellonun final turunda 6-4 Atakan'a yenilen Hilmi Cem İntepe elenen isim oldu.

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ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star tüm hızıyla sürüyor.

Yarışmada ilk eleme adayı Avatar Atakan, ikinci eleme adayı Ogeday Girişken, üçüncü eleme adayı Merve Aydın, dördüncü ve son eleme adayı Hilmi Cem İntepe olmuştu.

Hilmi Cem elendi

Düellonun ilk turunda Hilmi Cem, Merve Aydın'a 5-4 mağlup oldu.

Ogeday da, Atakan'a karşı 5-3 galip geldi.

Düellonun final turunda 6-4 Atakan'a yenilen Hilmi Cem İntepe elenen isim oldu.

"Bu sefer bir telefonla ansızın çıkıp geldim"

Hilmi Cem İntepe, "Kısmetten öte köy yok. Elimden geleni yaptım, savaştım. Hiç hazır değildim Murat, sen daha iyi biliyorsun. Normalde diğer 3 Survivor'uma makine gibi hazırlanıp geldim ama bu sefer bir telefonla ansızın çıkıp geldim. Mücadele ederken sakatlandım. Sakatlandığım zaman bırakmayı düşündüm. Bırakmadım, tekrar ayağa kalktım, tekrar savaştım. Çok güzel dostluklar edindim. Çok güzel insanlar tanıdım." dedi.