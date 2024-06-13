Survivor All Star'da büyük heyecan: Finalistler belirlendi! İstanbul’daki canlı düelloda ilk turda gösterdiği performans ile Ogeday adını finale yazdırdı. Nefes kesen gecenin sonunda ise bu kez Seda ve Atakan yeniden parkura çıktı. Seda 8-1'lik skorla Survivor All Star'ın 4. finalisti oldu.

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ensonhaber.com

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da sona doğru.

Yarışmada yarı final heyecanı, İstanbul'da canlı olarak yaşandı.

Yarışmacılar aileleri ile buluştu ve ardından canlı olarak final mücadelesi verdi.

Ogeday, Seda ve Atakan'ın yarıştığı yarı final mücadelesinde Atakan gerilerde kaldı.

Oyun ortasında konuşan Atakan, "Olmuyor demiyorum, yapamıyorum demiyorum ama daha bitmedi maç bitmedi. Burada bunu hep söylüyorum 1 tehlikelidir diye. Elimden geleni yapıyorum kazanmak da istiyorum. Şu anda durum sevimsiz benim açımdan. Bunu kırmak istiyorum ve kıracağımı da düşünüyorum. Ogeday bugün finale yakın 1 sayısı var. Ben ile Seda arasında geçecek gibi duruyor. O da çok iyi yarışıyor. Hakkımızda hayırlısı." dedi.

Ogeday adını finale yazdırdı

Son oyunda Ogeday, Seda ile mücadelesinde oyunu kazandı ve puanını 8'e yükselterek Batuhan ve Nefise'nin ardından adını finale yazdırdı.

Kısa bir konuşma yapan Ogeday, "İnanılmaz mutluyum. En az oyunu oynayarak finale yükseldim. Yarınki oyuna da yorgunluk açısından büyük etkisi olacak. Allah yüzüme güldü, şans benimleydi. Seda abla ile 2 oyunda atamadım kesin atacak dedim ama ben aldım. Gerçekten şans yüzüme güldü. Çok iyi yarışmacılar arkadaşlar. Bugün şans bana güldü. İkisine de başarılar diliyorum. Bugün benim için bitti. Yarın da kolay bir rakip olmayacağım." dedi.

Büyük şansızlıklar yaşayan Atakan Seda ile mücadelesinde sadece 1 sayı alabildi ve 8-1 yenilerek hayallerine veda etti.

Dördüncü finalist Seda oldu: Atakan veda etti

Böylelikle Ogeday'dan sonra Seda, 4. finalist olmayı başardı.

Survivor'a veda eden Atakan, şöyle konuştu: