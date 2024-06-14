Survivor All Star'da büyük ödül ne? Survivor şampiyonu ne kazanacak?

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Survivor All Star'ın İstanbul'daki büyük finalinde, Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda düelloda karşı karşıya geldi.
Canlı yayında yapılan düellonun ardından Ogeday ve Nefise son ikiye kalmayı başardı.
Ogeday ve Nefise'nin canlı yayında oynanan şampiyonluk oyununda verdiği mücadele sonrası şampiyon olan isim Ogeday oldu.
6 aylık zorlu serüvenin sonunda Survivor All Star şampiyonu olan ismin kazanacağı büyük ödül merak uyandırdı.
Peki, Survivor'da büyük ödül ne? İşte yanıtı...
Survivor'da büyük ödül ne?
Survivor All Star'da verilecek olan büyük ödül için araştırmalar hız kazandı.
Birincilik ödülünün ne olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız.