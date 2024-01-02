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Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2024 yeni sezonuyla TV8'de başladı. İzleyiciyi ekrana kilitleyen Survivor'da sezonun ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım...