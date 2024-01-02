Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

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TV8'in popüler yarışma programı Survivor All Star 2024 yeni sezonuyla 1 Ocak Pazartesi günü başladı. Survivor All Star ikinci bölümüyle bugün ekrana geldi.
Mavi takım ve kırmızı takım olarak mücadele eden yarışmacılar sezonun ikinci dokunulmazlık oyunu için parkurda ter döktü.
Survivor All Star 2024'ün ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu.
İkinci aday belli olacak
Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ada konseyinde bir aday çıkaracak. Survivor All Star 2024'ün ilk eleme adayı kırmızı takımdan Doğukan Manço olmuştu.
Sezonun ikinci eleme adayı ada konseyi sonrası belli olacak...