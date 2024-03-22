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Survivor All Star'da eleme gecesi: Yarışmaya veda etti

Survivor All Star'da eleme gecesi: Yarışmaya veda etti Survivor All Star'ın dün akşamki eleme bölümünde Hakan, Bozok, Batuhan ve Özgür düelloya çıktı. Adaya veda eden isim Bozok oldu.