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TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da dün akşam eleme gecesi yaşandı.
Programda ilk eleme adayı Hakan Hatipoğlu, ikinci eleme adayı Bozok Gören, üçüncü eleme adayı Batuhan Karacakaya, dördüncü eleme adayı Özgür Tetik olmuştu.
Hakan, Bozok, Batuhan ve Özgür düelloya çıktı
Düellonun ilk tur eşleşmelerinde Hakan Hatipoğlu, Bozok Gören karşısında 5-1'lik skorla galip gelerek adını eleme potasından sildirdi.
Özgür Tetik de 2-0'dan çevirerek 5-4'lük skorla Batuhan Karakacaya'yı mağlup etti.
Bozok veda etti
Final turunda Bozok, Batuhan'a 5-0 kaybederek adaya veda eden yarışmacı oldu.
Survivor All Star'a veda eden Bozok Gören, 'Kızımı göreceğim için çok mutluyum.' ifadelerini kullandı.
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