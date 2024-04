Survivor All Star'da veda eden isim belli oldu Geniş bir izleyici kitlesi olan Survivor All Star'da dün gece yaşanan eleme heyecanında yarışmaya veda eden Yaman, gözyaşlarına hakim olamadı.

Her akşam izleyicilerle buluşan Survivor All Star'da her geçen gün rekabet kızışıyor.

Parkurların da zorlaşmasıyla potaya giren isimler şaşkına çeviriyor.

Yoğun bir izleyici kitlesi olan yarışmada dün gece eleme heyecanı yaşandı.

Kıyasıya mücadele

Kırmızı takımdan Özgür, Yunus Emre; mavi takımdan da Batuhan ile Yaman potaya girdi.

Eleme düellosunda kıyasıya bir mücadele verildi. İlk olarak Yunus Emre ile Yaman arasında mücadele oldu.

Kendilerini potadan kurtardılar

Potadan kurtulun ilk isim ise Yunus Emre olurken ardından Özgür de yarışmaya devam etti.

En son ise Batuhan ile Yaman yarışmada kalmak için mücadele ortaya koydu.

Gözyaşlarıyla veda etti

Final düellosunda ise kaybeden Yaman oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Yaman'ı yarışma arkadaşları teselli etti.

"Bu isimleri hayal ederek buraya geldim"

Herkesle vedalaşan genç yarışmacı, yaptığı konuşmayla da herkesi duygulandırdı.

Yaman, şu ifadeleri kullandı:

"Ben sizi izleyerek büyüdüm, hayalim Survivor'a gelmekti. Ben gidiyorum şimdi vallahi. Çok alışmıştım. Vallahi çok alışmıştım. Bana aile gibi oldunuz. Hayatımın en güzel günlerini burada yaşadım. Yıllardır Survivor'ı izliyorum, burada da izlediğim büyük insanlar var. Hepsi çok iyi, bu isimleri hayal ederek buraya geldim ben. Survivor olmadan All Star oldum. Saygısızlığım olduysa hakkınızı helal edin."