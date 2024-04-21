Survivor All Star'da yine gergin anlar: Berna sinir krizi geçirdi Survivor All Star'ın dün akşamki bölümünde oyun esnasında Berna Merve'ye yenilince sinir krizi geçirdi. Rakip takımdan Özgür, Berna'ya tepki gösterince ikili arasında atışma yaşandı.

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ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da dün yine heyecan doruktaydı.

Kadınlarda eleme adaylarına Berna ve Damla'dan sonra Kırmızı Takım'dan bir isim daha katıldı.

Nefes kesen mücadele 12-11 Mavi Takım'ın üstünlüğü ile sona erdi. Mavi Takım rahat bir nefes aldı.

Berna oyunu kaybetti: Sinir krizi geçirdi

Berna ile Merve'nin mücadelesinde oyunu kıl payı kaybeden Berna sinir krizi geçirdi.

Elindeki sopaları sağa-sola vurmaya başlayan Berna güçlükle sakinleşti.

Karşı takımdan Özgür "Atma birisine gelecek. Saçma sapan çocuk gibi hareketler. Ben buradayım belki elinden kayacak bana gelecek" diyerek tepki gösterdi.

Berna da "Sana ne senin karşında çocuğun mu var kendi arkadaşlarına söyle sen. Sinirlendim yaptım. Sus Yunus Emre'ye söyle" dedi.

Üçüncü gitme adayı Aleyna oldu

Bençten ise Özgür için "Yüzde 85 sakin adamı bile sinirlendiniz" sesleri geldi.

Konsey'de yapılan oylamada Kırmızı Takım'dan en çok oyu alan Aleyna üçüncü gitme adayı oldu.

Nagihan 1 oy Merve 1 oy ve Aleyna 5 oy aldı.