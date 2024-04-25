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Survivor All Star'de eleme gecesinde kavga çıktı

Survivor All Star'de eleme gecesinde kavga çıktı Düelloda Aleyna ile karşı karşıya gelen Berna, Aleyna'nın sözleri sonrası kendini tutamadı ve ortalık bir kez daha karıştı. Yarışmanın sonunda ise adaya veda eden isim Berna oldu.