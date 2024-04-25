Survivor All Star'de eleme gecesinde kavga çıktı

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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan sürüyor.
Yarışmada ilk eleme adayı Berna Canbeldek, ikinci eleme adayı Damla Can, üçüncü eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu, dördüncü ve son eleme adayı Merve Aydın olmuştu.
4 isim düelloya çıktı.
Berna elenen isim oldu
Düellonun ilk turunda Damla, Aleyna'ya karşı 5-1 galip geldi.
Merve de, Berna'yı 5-3 yendi.
Düello finalinde Aleyna'ya 5-1 yenilen Berna Canbeldek adaya veda etti.
Berna kaybettikten sonra Aleyna'nın sözleri sonrası sinirlendi.
Aleyna'nın üzerine yürüdü: Kavga çıktı
Aleyna, 'Senin takım arkadaşın bile elenmeni istiyor' deyince Berna temas etti, Aleyna yere düştü.
Aleyna kalktıktan sonra Berna'ya saldırmaya çalışınca takım arkadaşları çok zor sakinleştirdi.
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