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Survivor All Star'ın fragmanı yayınlandı! Kavga sonrası konseyi terk eden isim

Survivor All Star'ın fragmanı yayınlandı! Kavga sonrası konseyi terk eden isim Survivor All Star'ın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde yarışmacı Yunus Emre Özden, iki kişiyle yaşadığı tartışma sonrası akşam yapılan konseyde Acun Ilıcalı tarafından uyarılıyor. Ardından konseyi terk ettiği görülüyor.