Televizyon ekranlarının heyecanla beklenen yarışması Survivor All Star 2024, izleyicilerle buluşuyor.
Zorlu oyunlarla merak uyandıran yarışmada, kaos eksik olmuyor.
Her bölümde bir kavga yaşanıyor
Kalabalık bir kadrosu bulunan programda, takım içi ve rakiplerle olan kavgalara her gün bir yenisi ekleniyor.
Sunucu Acun Ilıcalı, sık sık yarışmacıları uyarsa da sonuç değişmiyor.
Tansiyon yükseldi
Uyarılarla ve aldığı cezalarla gündeme gelen yarışmacılardan Yunus Emre Özden, yeni bölüm fragmanına yine damga vurdu.
Yarışma esnasında karşı takımın kadın yarışmacısı Berna Canbeldek ile yaşadığı tartışma sonrası Hakan Hatipoğlu ile de gerilim yaşadığı görülüyor.
Konseyi terk ediyor
Bunun üzerine yapılan konseyde Ilıcalı, Özden'i sert bir dille uyarıyor.
Ardından Özden'in konseyi terk ettiği görülüyor. Fragmanı izleyen seyirciler, 'Yunus Emre diskalifiye mi oluyor?' yorumunda bulundu.
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