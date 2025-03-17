Survivor Almeda’yı gören inanamadı! Meğer Survivor’a katılmadan önce o programa da başvurmuş...

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TV8 ekranlarında neredeyse her akşam seyirciyle buluşan yarışması Survivor All Star 2025 kadrosunun başarılı yarışmacıları arasında yer alan Almeda Baylan sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmadaki performansı ile takdir toplayan yarışmacılar arasında yer alan Almeda Survivor’a katılmadan önce NOW TV ekranlarında yer alan Gelin Görümce programına yaptığı başvuru ile dikkat çekti.

Üst üste oyun kazanmada bir rekora imza atan başarılı yarışmacı Gelin Görümce yarışmasına başvurmasının ortaya çıkmasıyla medyanın odağı haline geldi.

O HALLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

NOW TV ekranlarında seyirci karşına çıkan Gelin Görümce adlı programa yaptığı başvuru ile gündemde adeta bomba etkisi yaratan Almeda’nın o hallerini gören şoke oldu.

Survivor’a katılmadan önce söz konusu programa gönderdiği videodaki halleri kısa sürede ilgi odağı haline geldi.