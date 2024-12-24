Survivor Ayşe Yüksel'den aşk pozu! Dominik'e yola çıktı...

Yağmur Dinç

1 Ocak 2025'te yayınlanmaya başlayacak Survivor'ın All Star kadrosunda İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı yer aldı.

Gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan olacak.

Yarışmacılar yavaş yavaş yola çıkıyor...

VEDA POZU

Sevgililer, Dominik yolculuğu öncesi birlikte zaman geçirdi.

Sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan çift yeni bir paylaşım daha yaptı.

Bir fotoğraf karesi paylaşan Survivor Ayşe, "Bizi çok özleyeceğim... ( ama hemen dönmeyi de düşünmüyorum)" yazdı.