Survivor Barış Murat Yağcı'nın Rus güzeli yeni aşkına bakın! 'Nisa'dan sonra bahtı açıldı'

Survivor'da Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Barış Murat Yağcı, gönlünü yeni bir güzele kaptırdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında iki sezon yer alan Barış Murat Yağcı, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Barış Murat Yağcı, birlikte yarıştığı Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı fırtınalı aşkla magazin gündeminde sık sık yer buluyordu.

Ünlü ismin Bölükbaşı'ndan ayrıldıktan sonra aşka kapılarını kapatmadı, hatta yeni bir aşka yelken açtı.

Survivor Barış'ın yeni aşkı

Yağcı, ortaya çıkan iddialara göre şimdilerde Rus kökenli Kamilla Ziganshina ile aşk yaşıyor.

Kamilla Ziganshina'nın paylaştığı aşk pozundaki elin Barış Murat Yağcı'ya ait olduğu öne sürüldü.

Barış Murat Yağcı'yı da paylaşımına etiketleyen Kamilla, dikkat çekti.

Rus kökenli güzel isim, sosyal medyada hatrı sayılır bir takipçi kitlesine sahip. Girişimcilik yaptığı bilinen Kamilla, güzelliği ve fiziğiyle de parmak ısırtıyor.