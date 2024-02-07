Survivor Hilmicem'in dansçı sevgilisi Pırıl Atasev pozlarıyla gündem oldu! "Afrodit kadın" Survivor yarışmasının ilk gönüllüler şampiyonu Hilmicem İntepe, All Star kadrosuyla gündeme geldi. Seyircilerin beğeniyle izlediği İntepe'nin aşk hayatı da mercek altına alındı. Ünlü isim, sevgilisi ile pozlarıyla beğeni topladı.

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Asıl mesleği dansçılık olan Hilmi Cem, İntepe, ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmadaki dans gösterisiyle çıktı.

2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra ise Survivor All Star'a da katıldı.

Survivor sayesinde geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan Hilmi Cem İntepe, yarışmanın ardından birçok dizi ve sinema filminde boy gösterdi.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016'da Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini canlandırdı.

Aşkı cesur çıktı

Son olarak Maria ile Mustafa dizisinin Mustafa Candemir'i olarak başrolü üstlenen Hilmi Cem İntepe, sosyal medyada da adından söz ettirmeye devam ediyor.

İntepe'nin Sinan Akçıl ve Ajda Pekkan gibi ünlü isimlerin dansçısı Pırıl Atasev ile aşk yaşıyor.

Çiftin pozları beğeni toplarken, Atasev'in cesur halleri de dikkat çekiyor.

İşte Hilmicem'in sevgilisi Pırıl Atasev'den paylaşımlar...