Survivor Kardeniz Kılıç kuzeninin eski eşiyle evlendi! Sosyal medya sallandı...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ünlenen ve Survivor yarışmasıyla adını milyonlara duyuran Kardeniz Kılıç, bu kez özel hayatıyla gündemde.

İzmir'de dünyaevine giren Survivor yarışmacısı ve sosyal medya fenomeni Kardeniz Kılıç'ın eşinin kimliği belli oldu.

Düğünün perde arkasında ortaya çıkan detay magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Ünlü fenomen, hayatını Mahir Bektaş ile birleştirdi.

Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre Kılıç, amcasının kızının boşandığı eşiyle nikah masasına oturdu.

Aile bireylerinin bu nedenle düğüne katılmadığı öğrenildi.