Survivor Nagihan Karadere bakın aslen nereliymiş! Kimse bilmiyordu... Survivor yarışmasının en dikkat çekici isimlerinin başında yer alan Nagihan Karadere'nin memleketi merak uyandırdı. İşte Nagihan'ın memleketi...

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Survivor'ın en dikkat çeken yarışmacılarından olan Nagihan Karadere sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Yarışmada gösterdiği performans ve girdiği polemikler ile gündemden düşmeyen Nagihan Karadere son olarak Acun Ilıcalı ile büyük bir tartışma yaşadı.

Survivor All Star 2024'ün dün ekrana gelen bölümünde Nagihan ve Aleyna'nın birbirine girmesi geceye damga vurdu.

Ada konseyinde yaşanan tartışmanın ardından Nagihan Karadere Aleyna Kalaycıoğlu'nu itince Acun Ilıcalı çılgına döndü.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Nagihan Karadere hakkında aramalar hız kazandı.

Yarışmanın sıkı takipçileri Nagihan Karadere hakkında merak ettiklerini arama motorlarında araştırmaya başladı.

Nagihan Karadere hakkında cevabı en çok merak edilenler arasında ise ünlü ismin memleketi yer aldı.

Peki, Nagihan Karadere nereli? İşte memleketi...

Nagihan Karadere 27 Aralık 1984 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Nagihan Karadere daha önce 3 kez katıldığı Survivor'dan bu kez diskalifiye olma ihtimaliyle karşı karşıya.

Acun Ilıcalı'nın bu akşamki yeni bölümde Nagihan Karadere'yi yarışmadan diskalifiye edeceği iddia ediliyor...