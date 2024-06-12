Survivor Nagihan’ın itirafları şok etti! "Müptezel beni darp etti…" Survivor finali yaklaşırken yarışmacılar da bir bir elenmeye devam ediyor. Yarışmaya son olarak veda eden Yunus Emre’nin elenmesinin ardından ortalık karıştı. Geçtiğimiz haftalarda elenen Nagihan Karadere Yunus Emre hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı.

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Survivor All Star yayınlanmaya başladığı günden itibaren çeşitli kaoslara ev sahipliği yaptı. Gündemden bir an olsun düşmeyen yarışmada artık sona çok az kaldı.

Yapılan düellolarla bir bir elenen isimler arasına son katılan yarışmacı Yunus Emre olmuştu. Yunus Emre’nin elenmesinin ardından Nagihan Karadere’nin itirafları şok etkisi yarattı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Nagihan “Müptezel beni darp etti…” sözleriyle dikkat çekti.

“Ruh sağlığı yerinde değil…”

Yunus Emre’nin elenmesinin ardından Nagihan Karadere sosyal medya hesabından Yunus Emre’nin arkasından su dökülen bir paylaşımda bulundu. Karadere paylaşımına düştüğü "İntikam almayı sevmem ama ödeşmek adettendir" notuyla dikkatleri üzerine çekti.

Yunus Emre'nin hatasından dolayı geçirdiği jet ski kazasından bahseden Karadere "Ben jet ski kazasında canımdan oluyordum. Kaza bilinçsiz şekilde ya da hatayla yapılır. Benim yaşadığım hatayla ya da bilinçsiz şekilde olan normal bir kaza değildi. Ben saliseler farkıyla ölümden döndüğüm halde herkes işin dalgasında... Verilmiş sadakam varmış ki Allah yüzüme baktı. Beni evladıma bağışladı. Şu anda ikinci hayatımı yaşıyorum.

Ruh sağlığı yerinde olmayan biriyle bir sezon bitirdim ki çok şükür sağ salim evime döndüm. Aileme ve sevdiklerime dönebildim. Uzaktan davulun sesi kulağa hoş gelirmiş. Normalleştirmeyin şunu yok kalbi temiz, melek vs... Kalın bakalım aynı ortamda 'can güvenliğim yok' diyerek ortalığı ayaklandırırsınız" ifadelerini kullandı.

“Müptezel krizlere girdi…”

Yunus Emre’nin elenmesinin ardından yaptığı paylaşımlarla gündemi sarsan Karadere tehdit edildiğini de belirterek, “Aslında herkes her şeyin farkında böyle müptezeller yüzünden canımdan oluyordum. Allah beni korudu ve evladıma bağışladı. Çok şükür bundan daha ötesi yok. Patolojik bir vaka olduğuna yemin edebilirim.

Bir de bana her fırsatta pişkin pişkin işim yarıda kaldı seni öldüremedim diye imalarda bulunuyor ve tehditler savuruyordu. En son düello gecesi illa yarım bıraktığım işi tamamlattıracak banadiye kayıtlar altında olan söylemi de var. Hep duymazdan, görmezden geldim. Göz teması dahi kurmamaya çalıştım ama sonuna kadar sabrettim. Bu adam sağlıklı biri değil ve çok acil bir şekilde tedavi altına alınmasına gerekir." İfadelerini kullandı.

Ayrıca Karadere yaptığı açıklamalara noktayı, "Ayrıca darp olayı da var ona hiç girmiyorum bile elim bandajlı gezdiğim zamanlar ciddi bir olay yaşadık pis müptezel krizlere girdi darp etti beni bol küfürler tabii bende altta kalmadım" ifadeleri ile koyarak herkesi şaşkına çevirdi.