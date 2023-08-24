Survivor Turabi kaza sonrası anlattı! "Artık emekli ve beş parasızım..."

ensonhaber.com

Survivor ile tanınan "Turbo" lakaplı Turabi Çamkıran, Türkiye'yi aşarak dünya çapında yarışmalara da katıldı.

Bir süredir Amerika'da yaşayan ve çeşitli projelerde yer alan Turabi, birincilikle birçok ödül kazandı.

Ünlü ismin geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

Çamkıran, sağlık durumuyla alakalı "Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah" açıklamasını yapmıştı.

Turabi son paylaşımında takipçileriyle dertleşti.

Emekli oldu

Yarışmalardan kazandığı bütün parayı harcadığını belirten ünlü isim, "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum.

Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım.

"Beş parasızım"

Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim. Paraların bir kısmı ailenin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti.(Helal hoş olsun) Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım.

Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm" dedi.