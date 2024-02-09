Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Haftalık ücretleri dudak uçuklattı... TV8'in popüler yarışma programı Survivor All Star yarışmacılarının kazandıkları ücretler merak uyandırdı. Peki, yarışmacılar Survivor'dan ne kadar kazanıyor? İşte yanıtı...

ensonhaber.com

Her sezon TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışma programı Survivor son günlerde gündemden düşmüyor.

Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara sinirlenerek sandalye devirdiği görüntülerin ardından Survivor sosyal medyada gündemde kalmaya devam ediyor.

Bu yıl All Star sezonuyla ekrana gelen Survivor'da son olarak Turabi ve Nihat sakatlıkları sebebiyle yarışmadan ayrılmış yerlerine ise Avatar Atakan, Hilmi Cem ve Sema Aydemir dahil olmuştu.

Her bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor hakkında merak edilenler sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Survivor hakkında en çok merak edilenler arasında ise yarışmacıların kazandıkları paralar yer alıyor.

Survivor izleyicileri yarışmacıların haftalık olarak ne kadar ücret aldıklarını merak ediyor.

Peki, yarışmacılar ne kadar kazanıyor? İşte sosyal medyada dolaşan o iddia...

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre yarışmacılar haftalık olarak 60 bin TL ile 100 bin TL arasında para kazanıyor.

Ancak hangi yarışmacının ne kadar kazandığı hakkında net bir bilgi yok.

Katıldığı bir programda Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" sözleriyle dikkat çekmişti.