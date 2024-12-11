Survivor yarışmacısı Okay Köksal'ın kızı 8. kattan düştü! Dua istedi...

Hüseyin Topuz

Survivor'ın 2019 yarışmacısı ve milli güreşçi Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı 8. kattan düştü.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Hakan Hatipoğlu, tedavisi yoğun bakımda devam eden Azra için dua istedi.

5 yıl önce Survivor'a katılan ve yarışmadan üçüncü olarak ayrılan Okay Köksal'ın kızı Azra'nın bir kaza sonucu 8. kattan düştüğü açıklandı.

Yoğun bakıma kaldırılan kızı için dua isteyen Okay Köksal ile ilgili Hakan Hatipoğlu Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Hakan Hatipoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivor'a katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8.kattan düştü ve yoğun bakımda. Az evvel konuştum dua istiyor. 'Elimizden gelen tek şey bu' abi dediğinde boğazım düğümlendi. Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal ailesinin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcınız olsun kardeşim"