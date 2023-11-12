Survivor Yiğit Poyraz'dan Turabi'ye olay gönderme! "Dansçıyı yenmek için direk lazım" Survivor Yiğit Poyraz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Turabi'ye gönderme yaptı. Turabi'nin bu paylaşıma vereceği tepki merak uyandırdı..

ensonhaber.com

Survivor All Star 2024 için geri sayım sürerken yarışmacılar sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Survivor All Star'da yarışacak olan Yiğit Poyraz'ın yapmış olduğu bir paylaşım gündeme oturdu.

Instagram hesabından spor yaparken bir görüntüsünü paylaşan Yiğit Poyraz'ın yazdığı not sosyal medyayı salladı.

Yiğit Poyraz'ın paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu.Yiğit Poyraz yaptığı paylaşımda Turabi'nin bir dönem direk dansçısı olmasına göndermede bulundu.

Yiğit Poyraz paylaşımında "Kürekçiyi yenmek için kürek lazım. Dansçıyı yenmek için direk lazım da ona gerek bile yok. Easy money!" ifadelerine yer verdi.

Turabi'nin bu paylaşıma nasıl bir karşılık vereceği merak uyandırdı..