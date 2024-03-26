Survivor Yunus Emre’ye bu kez Hande Sarıoğlu tepki gösterdi! "Dokunmasana oğlum kıza…" Son günlerde Survivor yarışmacıları Yunus Emre ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun samimiyeti herkesin diline pelesenk olmuş durumda. Yunus Emre’nin eşinden gelen uyarılardan sonra bu kez Aleyna Kalaycıoğlu’nun yakın arkadaşı Hande Sarıoğlu’da tepki gösterdi…

ensonhaber.com

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Survivor her geçen gün yeni bir konuyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Son günlerde yarışmanın iddialı isimlerinden olan Yunus Emre eşinin uyarıları ile gündemdeydi. Aleyna Kalaycıoğlu ile yakınlığı nedeniyle eşinin uyarılarına maruz kalan Yunus Emre bu kez Aleyna’nın yakın arkadaşı Hande Sarıoğlu’nun hedefi oldu.

Kırmızı Takım’ın kazandığı iletişim ödülü sonucunda yapılan canlı yayınlarında Yunus Emre’nin eşi Beria Özden “Aleyna’dan uzak dur” diyerek uyarmasının ardından samimiyetlerinde herhangi bir değişim olmamıştı.

Yayınlanan yeni bölümlerde de ikili arasındaki samimi anlar yeniden dikkat çekti. Beria Özden uyarılarına rağmen herhangi bir değişim olmamasının ardından eşi Yunus Emre ile profil fotoğrafını kaldırdı.

Hande Sarıoğlu’ndan tepki

Beria’nın hamlesinin ardından Aleyna’nın yakın arkadaşı program sunucusu Hande Sarıoğlu da dayanamadı. Hande Sarıoğlu yorumcu olduğu programda "Arkadaşlar bir şey yok diyorum ama artık rahatsız olmaya başladım görüntülerden. Arkadaşım olarak da bir çift laf söylemek istiyorum" dedi.

Sarıoğlu devamında "Evet kocasını uyarmış bir kadın diyor ki bak ben etkileniyorum çocuğumu düşürdüm, çocuğunu düşürmesinin sebebini de Aleyna aralarındaki o iletişim olarak gösteriyor ve bunu burada ben kaç kere eleştirdim.

Döndü dolaşıldı her bölümde biz Yunus Emre ile Aleyna'nın aralarındaki cilveleşme ve teması izler hale dönüştürüldük. Ben arkadaşım olarak burada sonuna kadar kendisinin bu gibi bir şeyi düşünemeyeceğini... Aleyna'dan Yunus Emre benim arkadaşım, açıklaması gelebilir." ifadelerini kullandı.

Sarıoğlu konuşmasının devamında ise "Ben artık rahatsız oluyorum. Hiç karısıyla iletişim olmamış gibi hüngür hüngür ağlıyorsun oğlum, ya dokunmasana oğlum kıza..." diyerek sert çıktı.