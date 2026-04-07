Dünya'dan kat edilen en uzak mesafe: Artemis II hedefine ulaştı

NASA'nın Artemis II görevinde yer alan astronotlar, Ay'ın yerçekimi etki alanına girdi.

Dünya'dan yaklaşık 406 bin 700 kilometre uzaklığa erişen mürettebat, insanlı uzay uçuşları rekorunu kırdı.

Böylece Apollo 13'ün yarım asırlık rekoru geride kaldı.

Apollo 13'ün rekoru 400 bin 171 kilometreydi.

"İNSANLIK TARİHİ İÇİN YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a ilk yolculuğunu başlatan Artemis II görevi kapsamında kırılan rekor, 'insanlık tarihi için yeni bir dönüm noktası' olarak nitelendirildi.

Artemis II mürettebatının Dünya'dan yaklaşık 406 bin 700 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde şimdiye kadar ulaşılan en uzak mesafeye eriştiği bildirildi.

Bu mesafenin 1970'teki Apollo 13 görevinde kırılan rekoru yaklaşık 6 bin 600 kilometre daha aştığı belirtildi.

İLETİŞİM KESİNTİLERİ YAŞANDI

Ay geçişi sırasında mürettebat, Ay'ın Dünya ile NASA'nın Derin Uzay Ağı arasına girmesi nedeniyle kısa süreli iletişim kesintileri yaşadı.

NASA, 1 Nisan'da 50 yılı aşkın sürenin ardından, Ay'a Artemis II görevi kapsamında ilk yolculuğu başlatmıştı.

Toplam 4 kişiden oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test edecek, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüleyecek ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştıracak.

Artemis II ekibinde NASA Astronotu Reid Wiseman ve uçuşun pilotu Victor Glover'ın yanı sıra görev uzmanı olarak NASA Astronotu Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı'ndan Astronot Jeremy Hansen yer alıyor.