Survivor'a polis operasyonu! Survivor All Star 2024 4. bölüm fragmanı Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star 2024 4. bölüm fragmanında yer alan açıklamaları dikkat uyandırdı. İşte Survivor'ın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı...

ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde yeni sezonuyla ekrana gelmeye başlayan Survivor All Star 2024'te heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Her bölümü büyük heyecana sahne olan Survivor All Star yeni bölümüyle Pazartesi günü izleyicisiyle buluşacak.

Survivor All Star 2024'ün 4. bölüm tanıtımı geçtiğimiz gün yayınlandı. Fragmanda yer alan görüntüler merak uyandırdı.

Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Acun Ilıcalı Dominik polisinin Survivor ekibine operasyon yaptığını duyurdu.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Survivor'da şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi? Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor." dedi.

İşte Survivor All Star 2024 4. bölüm tanıtımı...