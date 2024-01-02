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Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor All Star 2024'ün ilk eleme adayı belli oldu

Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor All Star 2024'ün ilk eleme adayı belli oldu Survivor All Star 2024 yeni sezonuyla TV8'de başladı. İzleyiciyi ekrana kilitleyen Survivor'da sezonun ilk eleme adayı belli oldu. İşte o isim...