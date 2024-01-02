Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor All Star 2024'ün ilk eleme adayı belli oldu

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TV8'in popüler yarışma programı Survivor All Star 2024 yeni sezonuyla bugün başladı. Survivor All Star ilk bölümüyle büyük heyecan yarattı.
Mavi takım ve kırmızı takım olarak mücadele eden yarışmacılar sezonun ilk dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı.
Survivor All Star 2024'ün ilk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.
Sezonun ilk eleme adayı belli oldu
Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ada konseyinde bir eleme adayı belirledi.
Kırmızı takımda ismi en çok yazılan Doğukan Manço, Survivor All Star 2024'ün ilk eleme adayı oldu.