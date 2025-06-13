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Haber Merkezi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, sona ermek üzere...

Bu kapsamda da finale adını yazdıran isimler belli oldu.

Yarı finale adını yazdıran Adem, Batuhan ve Volkan, yarışacakları parkura çıkmadan önce heyecanlarını ve mutluluklarını dile getirdi.

İLK FİNALİST BATUHAN

Son turda ise Volkan'ı yenen Batuhan Karacakaya, Survivor 2025'in birinci finalisti oldu.

İkinci finalistin belirlendiği Adem-Volkan mücadelesinde heyecan arttı.

Canını dişine takan ikiliden ilk turda galip gelen isim Adem oldu. İkinci turda kazanan taraf Volkan oldu.

İKİNCİ FİNALİST ADEM

Üçüncü tura uzayan Adem-Volkan düellosunda kazanan taraf 5-1 skorla Adem Kılıçcı oldu. Böylece Survivor 2025'in ikinci finalisti Adem oldu.

Volkan Çetinkaya da Survivor şampiyonluğu hayallerine veda etti.