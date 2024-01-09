Survivor'da ilk diskalifiye! Acun kavgayı zor ayırdı..."Senin ağzını kırarım!" Survivor'da yeni bölüm fragmanında Hakan ve Bozok arasında nabızlar yükseldi. Survivor'da Hakan Hatipoğlu yarış sonrasında kendisine ağır kelime eden Bozok'a ''Senin ağzını kırarım.'' diyerek üzerine yürüdü.

ensonhaber.com

Survivor 2024 All Star'ın 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda Hakan ve Bozok arasında yaşanan tartışma dikkat çekti.

Tartışmada ağır sözler havada uçuştu.

Devreye Acun Ilıcalı girdi ve fiziksel temasın yaşandığını belirtti.

Peki ama Hakan diskalifiye mi oldu? İşte detaylar...

Hakan-Bozok kavgası

Survivor'da Hakan Hatipoğlu yarış sonrasında kendisine ağır kelime eden Bozok'a ''Senin ağzını kırarım.'' diyerek üzerine yürüdü.

Ardından eline ve göğüs bölgesine vurdu. Bozok ise Hakan'a ''Sen kime kişniyorsun?'' diye çıkıştı.

Olay anına müdahale eden Acun Ilıcalı, ''Alın bunu buradan, çıkarın çabuk şunu dışarı.'' dedi. Fiziksel temas ne alaka? Eline niye vuruyorsun adamın?'' dedi.

O anları izleyenler "ilk diskalifiye geliyor" yorumunda bulundu.