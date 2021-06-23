Survivor'da kim elendi, kim gitti? 22 Haziran Survivor 2021'e veda eden sürpriz isim..

Survivor'da kim elendi, kim gitti? 22 Haziran Survivor 2021'e veda eden sürpriz isim..

Survivor 2021'in son bölümünde, sezonun son eleme heyecanı yaşandı. Poyraz, Ayşe ve Berkay'ın eleme potasında olduğu gecede, en az SMS alan isim adaya veda etti. Peki 22 Haziran Survivor kim elendi?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021'in 22 Haziran Salı akşamı ekranlara gelen 126. bölümünde, yarışmacılar arasında zorlu bir ödül oyunu ve son eleme heyecanı yaşadı.

Dora'nın geçtiğimiz hafta elendiği yarışmada ada konseyinde son kez eleme yapıldı. Ayşe, Berkay ve Poyraz'ın konseyde elenmemek için ter döktüğü anların ardından Acun Ilıcalı en az SMS oyunu alan yarışmacıyı açıkladı.

Rakiplerinden daha az oy alarak Survivor macerasını tamamlayan isim merak konusu oldu. Peki 22 Haziran SMS sıralaması ile Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte, 22 Haziran Salı Survivor 2021'e veda eden isim...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

22 Haziran 2021 Salı akşamı ekranlara gelen Survivor 2021'in 126. bölümünde, yarışmacılar sezonun son ödül oyunu için karşı karşıya geldi.

Mavi takım ile Kırmızı takım yarışmacıları, sezonu güzel bir ödülle kapatmak için parkurda adeta canını dişine taktı.

Lüks spor araba ile ultra lüks bir villada eğlence olarak açıklanan ödülü kazanmak için Poyraz ile Ayşe; Berkay, Aleyna ve İsmail’e karşı mücadele verirken Berkay parkurda düşerek korku dolu anlara neden oldu. Yarışmacının sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılmasının ardından oyun yeniden başladı.

8-5 öne geçen Mavi takım, bu üstünlüğünü koruyamadı ve Kırmızı takım yeniden öne geçti. Ardından beş karşılaşmayı alan Kırmızı takım, ödül oyununu 10-8 skorla kazanarak salı gecesinin de galibi oldu. Böylece sezonun son ödül oyununu Kırmızı takım kazanmış oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde mücadele veren yarışmacılar, yarı finale saatler kala gecenin son eleme konseyinde bir araya geldi.

Tüm yarışmacıları final koltuğuna yakıştırdığını belirten Ilıcalı, en az SMS oyunu alarak Survivor'dan son elenen yarışmacının Berkay olduğunu açıkladı

Survivor hayallerine şampiyonluk için kısa süre varken veda eden Berkay, "Burası beni gerçekten büyüttü olgunlaştığımı hissettim. Buraya gelmeden önce ve geldiğimde de iz bırakan yarışmacı olmak istemiştim. Umarım bunu izleyenlerde bırakmışımdır. İyi ki buraya gelmişim, çok güzel dostluklar ve arkadaşlıklar biriktirdim." dedi.