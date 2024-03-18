Survivor'da Ogeday krizi! Ogeday, Survivor'dan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı duyurdu TV8'in popüler yarışma programı Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor'ın başarılı isimlerinden Ogeday'ın yarışmadan ayrılacağı iddia edilmişti. İşte olayın perde arkası...

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Survivor All Star 2024'te olayların ardı arkası kesilmiyor. Her bölüm farklı bir olayın yaşandığı Survivor'da yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz bölümlerde bir duyuru yapan Acun Ilıcalı "Mavi Takımda başka bir problem daha var, o problem de Ogeday.” sözleriyle dikkat çekmişti.

Survivor'ın sevilen isimlerinden Ogeday Girişken'in yarışmadan ayrılacağı iddiası sosyal medyada gündeme oturdu.

Acun Ilıcalı "Bu konuyu konuşacağız ama özel bir konu olduğu için Mavi Takım ile özel bir konsey yapacağız” diyerek dün akşamı işaret etmişti. Ogeday'ın Survivor'a devam edip etmeyeceği acil durum konseyinde belli oldu.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Ogeday, Survivor’da son günlerde mental olarak çok zorlanmaya başladı. Sonra daha da zorlandı. Şu an takımın içinde değil. Daha önce gördük mü? Gördük. Survivor dünyanın en zor yarışı diyorduk. Fiziksel bir tarafı, performans olayın bir tarafı. Ama tabii ki mental olarak güçlü kalabilmek de önemli. Ama acaba Ogeday bu sınavı geçebildi mi? Konuşacağız."

Survivor'ın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde Ogeday'ın yarışmaya devam edip etmeyeceği belli oldu.

Survivor'a devam edecek

Dokunulmazlık oyununun ardından Acun Ilıcalı konseyde mavi takım ve kırmızı takım ile bir araya geldi.

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklama ile Ogeday'ın devam edeceğini söyledi.

Acun Ilıcalı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Bugün Dominik'te Ogeday'la bir görüşme yaptım. Ona alternatifler sundum. 'Şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz' dedim. Ogeday, bütün kapıları kapattı. Açıkçası ben de bozuldum. 'Biraz daha deneyemez misin?' dedim. Ne düşündüğümü sordu, anlattım. Survivor'a dahil olmak istedi. İnanın ısrar falan etmedim."