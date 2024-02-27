Survivor All Star, ekrana kavgalarla damga vurmaya devam ediyor.
Her gün yeni bir kavgayla gündeme gelen yarışmada, bu defa Sema Aydemir ve Pınar birbirine girdi.
Sinirlerine hakim olamayan Sema Aydemir, kavga sırasında Pınar'a tekme attı.
Çığlık seslerinin yükseldiği yarışmada Acun Ilıcalı, Acil Durum Konseyi'ni topladı.
Konseyde Acun'un karşısına tek başına çıkan ve diskalifiye edilen Aydemir, kendisini şu sözlerle ifade etti;
"Masuma yatmasın"
En son yılan işareti yaptı biliyorsunuz konseyde ve sürekli yapıyor yapıyor ben sesimi çıkarmıyorum. Konseyden sonra biz kampa gittik ama ben dedim ki Sema sen neden bu kadar eziliyorsun ki yani, ben bunları hak etmedim. Duramadım, gittim, içimde kalırdı yani.
Pınar ne yaptın? Şimdi ne yaptın? Neden dedim mesela birbirimizden uzak durmuyoruz. Sen dedi Seda'nın istatistiği için uğraşıyorsun. Seda için uğraşsam ya derim ki beni seç ya da en kötü ihtimalle Pınar'ı seç derdim.
Ne olursam olayım, ne fiziğimi ne yarışmayı bunları hak edecek bir şey yapmadım. En kötüsünü de söyleyeyim ben 3 sene konteynerde kaldım. Bana da gelip, sen bizim sayemizde olimpiyatlara gittin dedi. Çok hırslandım. Tutun şunu falan diyordu ama onun da eli armut toplamıyordu. Masuma yatmasın.
"Sema seni maalesef Survivor 2024'ten ayırmak zorundayız"
Acun Ilıcalı ise şu ifadeleri kullandı;
Olayı defalarca seyredip, diğer yarışmacılarla konuyu konuştuk. Sonrasında da bir kanaate ulaştık. Değerlendirme sonucunda açıkçası çok emeğin olan bize de çok faydası olmuş bir yarışmacısın. Bunları çok iyi biliyoruz.
Bizim için değerin çok yüksek. Sen bana göre örnek bir annesin. Fevri bir olaydan bir yere varmak bence insanı yanlışa götürür. Ancak yaşanan bu olay yarışmanın çizgisinin çok dışına taştığı için bir karar vermek zorundayız. Bu karara göre Sema seni maalesef Survivor 2024'ten ayırmak zorundayız.
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