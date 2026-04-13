Survivor'da sistem değişti, ilk eleme netleşti: 12 Nisan 2026 veda eden yarışmacı...

Survivor 2026'da birleşme sonrası uygulanan yeni eleme formatı dikkat çekti.

Yeni sisteme göre haftanın eleme adayları arasında performansı en yüksek olan yarışmacı ile en düşük performanslı yarışmacı düelloda karşı karşıya geliyor.

Parkurda gerçekleşen bu kritik mücadele sonrası düelloyu kaybeden iki yarışmacı doğrudan SMS oylamasına kalıyor.

Adadan ayrılacak yarışmacıyı ise izleyici oyları belirliyor.

12 NİSAN 2026 SURVİVOR ELEME

Haftanın eleme potasında Lina, Gözde, Sude ve Seda yer aldı.

Yapılan eşleşmelerde Sude ile Lina, Gözde ile Seda düello mücadelesine çıktı.

Parkurda oynanan düelloların ardından karşılaşmalarını kaybeden Lina ve Gözde, son kararın verileceği SMS oylamasına kaldı.

Survivor 2026'ya bu hafta veda eden isim Gözde oldu.