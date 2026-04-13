Delikanlı’nın Dila’sı bakın kaç yaşında çıktı: Duyan inanamıyor

Show TV’nin yeni dizisi Delikanlı, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen’in paylaştığı dizi, hikayesiyle büyük ilgi gördü.

Dizide en çok merak edilen karakterlerden biri de Dila oldu. Dila karakterine hayat veren Mina Demirtaş’ın performansı dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun yaşı duyanları şaşkına çevirdi.

BAKIN KAÇ YAŞINDAYMIŞ

Daha önce Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mina Demirtaş, 2005 doğumlu.

Henüz 18 yaşında olan genç oyuncu, Delikanlı dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu daha önce Akif, Beraber, Kabahat gibi yapımlarda da rol almıştı.