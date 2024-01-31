Survivor'da takımlar değişiyor mu? Acun Ilıcalı'dan acil durum konseyi açıklaması... TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İşte Survivor'da yaşanan son gelişmeler...

ensonhaber.com

Survivor All Star 2024'te heyecan devam ediyor. Her bölümü büyük heyecana sahne olan Survivor'da bu haftanın dördüncü eleme adayı dün akşam belirlendi.

Mavi takım ve kırmızı takımın kıyasıya mücadele verdiği Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu.

Acun Ilıcalı ada konseyinde sosyal medya hesaplarından yaptığı anketin sonucunu açıkladı ve bir de sürpriz duyurdu.

Survivor All Star'da bu haftanın eleme adayları Kardeniz, Pınar ve Aysu olmuştu.

Dün gerçekleştirilen oylama sonrası haftanın dördüncü eleme adayı mavi takımdan Berna oldu.

Acil durum konseyi

Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı "Dün anket yaptık. Benim sosyal medyalarımdan. Hangi takım daha güçlü? diye sorduk. Mavi takım daha güçlü diyen seyircilerimizin yüzdesi 79 çıktı. Ben yüzde 21 içerisindeyim. Ama seyircimiz baş tacımız. Bu da şu demek oluyor; cumartesi akşamı yayında acil durum konseyi olacak" dedi.

Acun Ilıcalı'ya yarışmacıların "Transfer mi olacak yoksa takımlar mı karışacak?" sorularına ise "Bununla ilgili bir şey söylemem mümkün değil. Yapım ekibi izin vermediği için şu anda açıklama yapamıyorum" diyerek cevap verdi..