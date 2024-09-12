Survivor’un aşıkları Mert Öcal ve Sude Burcu evleniyor! Düğün tarihi belli oldu... Survivor’ın 2022 yılında yayınlanan sezonunun bitmesinin ardından sevgili olduklarını açıklayan Mert Öcal ve Sude Burcu evlenme kararı aldı. Üçlü aşk krizine neden olan ikilinin düğün tarihi de belli oldu.

Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışmalarından olan Survivor yayınlamaya başladığı ilk sezondan bu yana ilgiyle izlenmeye devam eden nadir yarışmalar arasında kendisini gösteriyor.

Yarışmanın 2022 senesinde yayınlanan sezonunda birbirine duydukları ilgi nedeniyle üçlü bir aşk üçgeninin içine düşen Mert Öcal ve Sude Burcu yarışmanın ardından sevgili olmuşlardı.

Aynı sezonda yarıştıkları Nisa’nın sert sözleriyle büyük bir krize dönüşen yakınlıkları yarışmanın ardından da devam etmiş ve ikili yakın zamanda evlilik kararı aldıklarını duyurmuşlardı.

DÜĞÜN TARİHLERİ BELLİ OLDU

2022 senesinden bu yana ilişkileri yarışmada yaşanan sıkıntıların ardında da devam etmiş ve 2022 yılının sonunda nişanlanmışlardı.

Uzun bir süredir nişanlı olan çift bu yılın başında evlilik için hazırlıklarına başladıkları sosyal medya hesaplarından duyurmuşlardı.

Bir süredir devam eden düğün hazırlıklarının ardından merakla beklenen tarihte belli oldu. Çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla birlikte 29 Eylül’de evleneceklerini sevenleri ile paylaştı.