Survivor’un unutulmaz ismine hapis şoku! 18 yıl yatacak... Survivor yarışmasıyla tanınan ve sık sık çeşitli skandallarla adından söz ettiren Taner Tolga Tarlacı yeni bir skandala imza attı. 18 yıl hapis cezası aldığı iddia edildi.

Haber Merkezi

2011 yılında Survivor’a katılan Taner Tolga Tarlacı yarışmadaki ilginç tavırlarıyla kısa sürede popüler olmayı başaran isimler arasına girmişti.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve Acun Ilıcalı hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Tarlacı, çeşitli nedenlerden dolay cezaevine girip çıkmıştı.

Türkiye’de karıştığı suçlar nedeniyle Güney Kıbrıs’a taşınan Tarlacı orada da rahat durmadı. Bir dönem adı tecavüz olaylarına da karışan Tarlacı’nın Güney Kıbrıs’ta 18 yıl hapse çarptıldığı iddia edildi.

BU KEZ CEZASI AĞIR

Kıbrıs’ta yaşayan fenomen Cenk Hoca tarafından yayınlanan bir video Tarlacı hakkında ki şaşırtıcı iddiaların hızla yayılmasına neden oldu. Darp, gasp, taciz gibi suçlamalarla Güney Kıbrıs'ta cezaevinde olan Tarlacı'nın davasının sonuçlandığını duyurdu.

Eski Survivor yarışmacısı Taner’in 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirten Cenk Hoca, “Bir şeyler yapacağız ama açıkça söyleyeyim hiç umudum yok. Taner’in hayatı hapiste geçecek gibi gözüküyor” dedi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerin devamında ise, "Kız bir gün 100 Euro para istedi kendinden. 20 Euro verdi, tartıştılar. Sonra 'Ben gidiyorum polise, tecavüz ettiğini söyleyeceğim." demiş. Gitti ama mahkemede tecavüze dair bulgu yoktu. DNA'da bir şey çıkmadı. Diğer olayları da kattıkları için 18 yıl ceza verdiler. Ben bilirim bunların ne kadar ırkçı olduğunu. Taner belki de dünyanın en kötü yerine kaçtı. Almanya'ya niye gitmedin? Bunların hala kuyruk acısı var. Bizden nefret ediyorlar. Bu haksızlık, ha Taner melek mi? Melek değil. Çok hatalar yaptı." ifadelerini kullandı.