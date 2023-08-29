Süt Kardeşler'in Afife'si yaşlandıkça güzelleşti! İşte son hali... Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler filminde 'Afife' karakterini canlandıran usta oyuncu Jale Altuğ, son görüntüsüyle beğeni topladı.

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Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Süt Kardeşler, zaman zaman televizyon ekranlarında yayınlanıyor.

Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi usta isimlerin yer aldığı Süt Kardeşler filminde Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ, izleyicilerin merak konusu oldu.

Oyunculuk kariyeri bu filmle başlayıp biten Jale Altuğ'un son hali ortaya çıktı.

Jale Altuğ'un son hali

Şimdilerde 70'li yaşlarında olan usta oyuncu, kendisi gibi usta oyuncu olan eşi Şevket Altuğ ile mutlu bir evlilik sürüyor.

Emeklilik hayatı yaşayan Jale Altuğ, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle beğeniliyor.