Swap nedir, swap izi ne işe yarar? Swap testi nedir, nasıl yapılır?

Swap nedir, swap izi ne işe yarar? Swap testi nedir, nasıl yapılır?

Müge Anlı'nın programında işlenen Necla-Metin Büyükşen cinayetiyle gündeme gelen swap izi, izleyenler tarafından araştırma konusu oldu. Peki swap izi nedir, ne işe yarar? Swap testi nasıl yapılır?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Necla-Metin Büyükşen cinayeti, ülke gündemine bomba gibi oturdu.

Sosyal medya kullanıcıları da Twitter üzerinden çeşitli başlıklar açarak yaşanan olaya tepkilerini dile getirdi.

Programda katil zanlısını bulmak için kullanılan bir yöntem olarak adı geçen swap izinin ne olduğu, ne işe yaradığı ve nasıl alındığı da izleyenler tarafından merak konusu oldu.

Müge Anlı programındaki Büyükşen cinayetinde rastlanan barutun neyi ifade ettiğini anlatan Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen, swap izi ile ilgili önemli bilgiler paylaşt

Peki swap nedir, swap izi ne işe yarar? Swap testi nasıl yapılır? Swap izi nasıl alınır? İşte detaylar...

SWAP İZİ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Kriminoloji alanında da kullanılan swap, İngilizce değiş tokuş ya da değiştirmek anlamına gelmektedir. Barut izi, kan izi gibi delilleri ortaya çıkarmada etkili olan swap izi, suç olaylarında şüphelilerden alınan örneklerle gerçekleri ortaya çıkarmada etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Swap izi genel olarak doku, tükürük, barut, kan ve çeşitli biçimde DNA örneklerinden alınan izlerdir. Swap izi almak ise bu kanıtların toplanması için kullanılan yöntemlere denir. Bir olayla ilgili o yerde olunup olunmadığını kanıtlamak amacıyla swap raporu hazırlanır.

SWAP TESTİ NASIL YAPILIR, SWAP İZİ NASIL ALINIR?

Swap, suç olaylarında şüphelilerden pamuklu çubuk, yapışkan bantlar ve çeşitli numune alma araçları ile alınmaktadır. Yapılan bu işleme ise swap izi denir.

Swap izi genel olarak kan izi, barut izi ve çeşitli izleri içerisinde barındırır. Swap izi uzun süre kalabileceği gibi terleme, zanlının sağlık durumundaki belirtilere göre etkisini de yitirebilir.

SWAP İZİ NE İŞE YARAR?

Ateşli silah kullanımı sırasında silahtan çıkan barut ve çeşitli kimyasal maddeler silahı ateşleyenin üzerinde izler bırakmaktadır. Bu izler görülemeyecek kadar küçüktür ve özel olarak incelenmesi gerekmektedir.

Ayrıca ateşli silahla herhangi bir canlıya ateş edilmişse kan ve DNA örnekleri de bulunabilmektedir. Kriminoloji bilim dalında kullanılan swap izi, suçluların yakalanmasına yardımcı olurken mahkemelerde birincil delil olarak kullanılabilmektedir.

Barut disk, plaka, granül, çubuk, küresel, yassılaşmış küresel şekilde olabilmektedir. Özellikle küresel yapıdaki barutlar atış sırasında metrelerce uzağa gidebilmekte, yakın mesafelerde giysinin yapısına da bağlı olarak birkaç kat giysiyi geçip cilt üzerinde kalabilmektedir. Atış artıklarının, ateş eden elde kalmasını etkileyen faktörler şunlardır: