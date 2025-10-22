Abone ol: Google News

tabii'nin yeni dizisi "Persona" geliyor: İşte yayın tarihi ve konusu

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Persona", 27 Ekim'den itibaren seyircilerle buluşacak. Dizi, suç ve kişilik kavramlarını işleyecek.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 16:03
tabii'nin yeni dizisi
  • TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de "Persona" adlı yeni bir dizi 27 Ekim'de başlayacak.
  • Başrollerini Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı yapım, suç ve kişilik kavramlarını sorguluyor.
  • Yönetmenliğini Ekrem Arslan'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Savaş Korkmaz yazdı.

Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerini paylaştığı dizi, hikayesinde suç, gerçeklik ve kimlik kavramlarını sorguluyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ece Yüksel, Cenan Adıgüzel, Merve Nur Bengi, Noyan Uzer ve Harun Dağaşan yer alıyor.

Psikolojik gerilim türündeki dizinin yönetmenliğini Ekrem Arslan üstlenirken, senaryosunu Savaş Korkmaz kaleme aldı.

KONUSU

Hikaye, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan bir adamın, kendi benliğiyle verdiği savaş etrafında şekilleniyor.

Ana karakterin içsel çöküşü, izleyiciyi insan zihninin karanlık koridorlarına götürüyor.

YAYIN GÜNÜ

Yeni Tabii orijinal dizisi Persona, 27 Ekim 2025 tarihinde seyircilerle buluşacak. Dizi, aynı gün Tabii platformu üzerinden izlenebilecek.

sezonun 8 bölümden oluşması planlanıyor.

