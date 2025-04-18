Tamamını yapay zekanın ürettiği gazetenin tirajı arttı

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İtalya'da gazetecilik yapmak için sadece iletişim konusunda üniversite mezunu olmak yetmez; bir de ikinci bir eğitime tabi tutulur ve sonrasında sınava girerek mesleği hak edersiniz.

Haberciliği bu kadar ciddiye alan ülkede, yapay zeka ile gazete çıkartmak deneyimlendi.

Sonuçtan memnun kalındı ve yararlanma kararı alındı ancak bu karar işten çıkartmalarla sonuçlanmadı.

YAPAY ZEKA TARAFINDAN HAZIRLANAN DÖRT SAYFALIK EK YAYIMLANDI

Bir ay boyunca tamamı yapay zeka tarafından yazılmış makalelerin yer aldığı dört sayfalık bir ek yayımlayan İtalyan Il Foglio gazetesi, deneyin başarılı olduğunu ve satışların arttığını söyledi.

Gazetenin editörü Claudio Cerasa, yapay zekanın kitap incelemelerinde ve ironide iyi olduğunu fakat nitelikli gazeteciliğin yerini alamayacağını belirtti.

Söz konusu ekte, gazete çalışanlarının çeşitli konularda sordukları sorulara yapay zeka robotunun verdiği yanıtlar yer aldı.

HAFTADA BİR YAPAY ZEKADAN YARARLANMAYA DEVAM

Cerasa, başarılı sonuçlanan deneyin ardından gazetede haftada bir kez yapay zeka tarafından yazılan bir bölüm yayımlayacaklarını söyledi.

22 çalışana sahip küçük ölçekli, muhafazakar çizgideki gazetenin editörü, astronomi gibi uzmanlığı olmadığı konulardaki yazılarda zaman zaman yapay zekayı kullanacaklarını açıkladı.

İŞTEN ÇIKARMALAR OLMAYACAK

Editör, yapay zekadan dolayı haber merkezinde işten çıkarmalar olmayacağını belirtti.

Birkaç yabancı gazeteciye konuşan Cerasa, "Bazı yayıncılar, yapay zekayı daha az gazeteci ve daha fazla makine çalıştırmanın bir yolu olarak görüyorlar. Bu çok yanlış ve kendi kendine zarar veren bir düşünce. Temel nokta neyi daha fazla yapabileceğiniz, daha az değil." dedi.

KALİTEYİ ARTIRMAYA YARDIMCI

Cerasa, yapay zekanın doğru soruları sormayı ve teknolojiden olabildiğince faydalanan insanlar için istihdam sağlayacağını fakat aynı zamanda gazetecileri daha fazla araştırmaya ve özgün olmaya zorlayarak kaliteyi de artıracağına inandığını söyledi.