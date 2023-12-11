Taner Ölmez eşi ve kızıyla birlikte gülümseten aile pozlarını paylaştı

ensonhaber.com
Ünlü oyuncu Taner Ölmez kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile 28 Haziran 2021 yılında dünya evine girmişlerdi.
2022’nin mart ayında dünya güzeli bir kız çocuğunu kucaklarına alan ve anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan başarılı oyuncular gerek işleriyle gerekse aile yaşamlarıyla sevenlerinin beğenilerini toplamaya devam ediyor.
Şimdilerde ise ikinci bebeklerini kucaklarına almak için hazırlık yapan çiftimizden eğlenceli pozlar geldi.
Kızları ile birlikte eğlenceli bir Pazar günü geçiren çiftimiz sosyal medyada güne dair paylaştıkları eğlenceli pozlarıyla beğeni üstüne beğeni aldılar.