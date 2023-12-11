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Taner Ölmez eşi ve kızıyla birlikte gülümseten aile pozlarını paylaştı

Taner Ölmez eşi ve kızıyla birlikte gülümseten aile pozlarını paylaştı Başarılı oyuncu Taner Ölmez eşi Ece Çeşmioğlu ve kızları Zeynep ile yaptığı sosyal medya paylaşımları beğeni rekoru kırdı. Görenleri gülümseten fotoğraflara bakmaya doyamayacaksınız!