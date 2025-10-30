Tarikat iddiaları vardı! Enes Batur'dan yeni hamle: Bakın ne yaptı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2015 yılında Enes Batur ile başlayan ilişkisini 2018'de sonlandıran Başak Karahan, evlendi.

Ancak evlenmeden önceki son günlerde eski sevgilisinin göndermeleriyle sıkça karşı karşıya kalmıştı.

Evlilik arifesinde Batur'un kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek dava açmıştı.

"TARİKAT" İDDİALARI

İkili arasındaki sorunlar devam ederken Batur, Başak Karahan'ın evlendiği gün YouTube hesabını kapattı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Batur’un son dönemdeki paylaşımlarını gerekçe göstererek “bir tarikata katıldığı” iddiasında bulundu. Ancak bu iddialar doğrulanmadı.

Yaptığı her hamleyle adından söz ettiren Batur, yine gündemde.

HESABINI YENİLEDİ

Aktif video atmamasına rağmen YouTube hesabından aylık milyonlarca lira gelir elde ettiği ileri sürülen Batur, geri döndü.

Batur, kapatmadan önce Youtube hesabının adını 'Enes Batur noone', kullanıcı ismini ise "@newdaynewgame" olarak değiştirdiği hesabını yeniden açtı.