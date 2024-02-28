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1998 tarihinde İstanbul’da doğan Serra Arıtürk, küçük yaşlardan beri müzikle ilgilendi.
Oyunculuğa da merak saran Arıtürk, Kanal D'de yayımlanan Aşkın Tarifi adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer aldı.
Performansıyla yükseliş yakalayan Serra Arıtürk, şimdilerde Taş Kağıt Makas dizisinde rol alıyor.
Serra Arıtürk güzelliği
Alev karakteriyle adından söz ettiren ünlü isim, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.
26 yaşındaki Serra Arıtürk, Instagram pozlarıyla dikkat çekti.
Arıtürk'ün doğal güzelliği ve fiziği takipçilerinin övgü dolu yorumlarını topladı.
İşte Serra Arıtürk'ün paylaşımları...