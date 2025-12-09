Taşacak Bu Deniz 10. bölüm 2. fragmanı: “Sen o kızın babası…”

- Taşacak Bu Deniz dizisi, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında aile çekişmelerini işliyor.
TRT 1’in iddialı yapımlarından Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in zorlu coğrafyasında süregelen aile çekişmelerini konu alan hikayesiyle dikkat çekiyor.
Adil ile Esme arasında yıllar öncesine dayanan düşmanlığın yeniden alevlenmesi, dizinin son bölümlerinde tansiyonu iyice yükseltti.
Yeni bölüm sonrası yaşanan gelişmelerin ardından dizi takipçileri bu kez yeni fragmana odaklandı.
Peki, yeni bölümde neler olacak, izleyicileri neler bekliyor?
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Fadime’nin İso’yu kaçırması, dizideki dengeleri tamamen değiştirecek.
İkili arasındaki beklenmedik yakınlaşma, ekran başında heyecan dolu anlar yaşatacak.
Eleni’nin geri dönüşü, Esme ve Adil için duygu yüklü bir kavuşmanın kapısını aralayacak.
İşte Taşacak Bu Deniz 10. bölüm 2. fragman: