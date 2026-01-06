Abone ol: Google News

Taşacak Bu Deniz 13. bölüm 2. fragman: Koçariler gerçeği öğreniyor!

Ekranların sevilen dizilerinden Taşacak Bu Deniz, yeni bölüm fragmanını yayınladı. Büyük sır Koçarilere kadar ulaşıyor! İşte Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm 2. Fragman…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 09:31
Taşacak Bu Deniz 13. bölüm 2. fragman: Koçariler gerçeği öğreniyor!
  • Taşacak Bu Deniz dizisinin 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
  • Adil, Şerif’i öldürme suçunu üstlenirken Esme, onun hapse girmemesi için çabalıyor.
  • Esme, Gezep'e Eleni'nin Adil ve kendisinin kızı olduğunu açıklıyor.

TRT1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlanan son bölümüyle ekranlara damga vurmuştu.

Dizi, 12. bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer alarak başarısını sürdürdü.

Başrollerini Deniz Baysal, Ava Yaman ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı yapımın yeni bölümü için araştırmalar hız kazandı.

Gözler bu kez merakla beklenen 13. bölüm fragmanına çevrildi. Diziden yeni fragman geldi.

GEZEP ELENİ’Yİ ÖĞRENİYOR

Şerif’i öldürmek isteyen Adil, suçu üstleniyor. Ancak Esme, Adil’in hapse girmemesi için elinden geleni yapacak.

Esme, laf arasında Gezep’e Eleni’nin Adil’in ve kendisinin kızı olduğunu söylüyor. Adil bunu öğrendiğinde ne yapacak?

İşte Taşacak Bu Deniz 13. bölüm 2. fragman:

Medya Haberleri