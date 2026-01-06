Taşacak Bu Deniz 13. bölüm 2. fragman: Koçariler gerçeği öğreniyor!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlanan son bölümüyle ekranlara damga vurmuştu.

Dizi, 12. bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer alarak başarısını sürdürdü.

Başrollerini Deniz Baysal, Ava Yaman ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı yapımın yeni bölümü için araştırmalar hız kazandı.

Gözler bu kez merakla beklenen 13. bölüm fragmanına çevrildi. Diziden yeni fragman geldi.

GEZEP ELENİ’Yİ ÖĞRENİYOR

Şerif’i öldürmek isteyen Adil, suçu üstleniyor. Ancak Esme, Adil’in hapse girmemesi için elinden geleni yapacak.

Esme, laf arasında Gezep’e Eleni’nin Adil’in ve kendisinin kızı olduğunu söylüyor. Adil bunu öğrendiğinde ne yapacak?

İşte Taşacak Bu Deniz 13. bölüm 2. fragman: